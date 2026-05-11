Samsun'un İlkadım İlçesinde kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi.
Kaza, Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan 55 AVC 091 plakalı otomobil önce yol kenarındaki demir dubaya çarptı, ardından yolun karşısındaki terzi dükkanına daldı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken dükkanın cam vitrini tamamen parçalandı. Hasar gören otomobil çevredeki esnafın desteğiyle dükkanın içerisinden çıkarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA