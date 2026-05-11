Zonguldak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylerden oluşan çocuklar, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasında görev aldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin destek verdiği etkinlikte çocuklar, araçları tek tek durdurarak sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli uyarılar yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik vatandaşların da ilgisini çekti.

Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Evren Erkadam, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerimizle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımızın katkılarıyla farkındalık oluşturmak için trafik denetimi gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz trafik uygulamasını emniyet ve jandarma personeli ile birlikte gerçekleştirdiler böyle bir farkındalık uygulamak istedik.'