Engelliler Haftası etkinliğine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Dernek bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp, 'Engellilere engel olunmadıktan sonra her türlü işi yapabileceğimizi biliyoruz. Engellilerimiz arasında öğretmenlerimiz, doktorlarımız, milletvekillerimiz gibi her türlü işte çalışan arkadaşlarımız mevcuttur. Bizlerde valimizin önderliğinde Türkiye'nin ilk ve tek engelliler kooperatifini kurduk. Kooperatifte engelli arkadaşlarımızla beraber üretim yapıyoruz ve büyük firmalarla çalışıyoruz. Firmalara iş elbiseleri yapıyoruz. Valimiz olmasaydı, biz bu işi yapamazdık. Kayseri'mizdeki engelli arkadaşlarımızın hepsine de valimiz destek çıkıyoruz' dedi.

'Engellilerin hayatına dokunmak için projeler yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, 'Engelliler Haftası dolayısıyla engelli kardeşlerimizin hayat içerisinde yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsun farkındalık oluşturmak, onların yaşamlarının da kolaylaştırılması için şehrimizde neler yapabileceğimizi ortaya koymak için bir aradayız. Belediyeler herkesin hayatını kolaylaştırmak için projeler üretip, çalışmalar yaparlar. Bunların içerisinde engelli kardeşlerimizde var. Gerek bedensel engelli gerek zihinsel engelli, gerek farklı engel gruplarında olan herkesin sosyal yaşam içerisinde daha fazla aktif olmaları için yapılacak çok şeyler var. Bizde elimizden geldiğince onların hayatına dokunmak için projeler üretiyoruz' diye konuştu.

'Herkes bir engelli adayı'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, 'Engellilik bir suç değil, bir kaderdir. Bu kaderin bir parçası olmak an meselesi. Herkes bir engelli adayı. Hayatı kolaylaştırmak adına belediyenin yaptığı işlere ne kadar yakın durabilirsek o kadar da sizlerle beraber olduğumuzu gösterme yolundayız. Kayseri'de STK'lar ile çok iyi anlaşma ve diyalog içerisinde olan belediyelerimiz her zaman kapılarını açtıklarını görüyorsunuz. Talas üzerinde daha farklı bir aktivitemiz var. O da akülü araçların tamiratını ve tadilatını en güzel şekilde yapmaya çalışan atölyemiz var. Bundan dolayı da çok mutluyuz' şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydederek, herkesin bir engelli adayı olduğunu dikle getirdi.

'Engellilerin yaşamını daha da kolaylaştırmak için hep beraber mücadeleler içerisindeyiz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, 'Hep beraberiz ve kocaman bir aileyiz. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Sizler engeli yenmiş, en büyük engelin kalpte olduğunu bilip, kalpteki engelleri kaldırmış, görmeyenler için kalp gözüyle bakan, yürüyemeyenler için hiçbir halde onun bir engel olmadığını kanıtlayan, Kayseri'den tüm Türkiye'de ses veren bir ailesiniz. Özellikle Türkiye'de ilk ve tek olan engelliler kooperatifini kurmuş olmanızdan ve mücadele etmenizden dolayı tebrik ediyorum. Muhteşem işler yapıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizin hayatınızı daha da kolaylaştırmak için hep beraber mücadeleler içerisindeyiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri programa katılan engelli vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.