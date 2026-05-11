AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik gerçekleştirdiği hane ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İl genelindeki 16 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında son 30 gün içerisinde toplam 14 bin 526 hane ziyaret edildi.

Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ana kademe teşkilatları ve teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, gönül buluşmaları da gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, yürütülen saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Okandan şu ifadelere yer verdi:

'Her hanede gönüller kazanmaya, her kapıda samimiyetle hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. 16 ilçemizde; kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe teşkilatlarımız ve tüm yol arkadaşlarımızın özverili gayretiyle gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretlerimiz aralıksız sürüyor. Son 30 günde 14 bin 526 hanenin kapısını çalarak vatandaşlarımızla bir araya geldik; taleplerini dinledik, gönüllerine misafir olduk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Bizler için siyaset; yalnızca seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanında olabilmektir. Bu anlayışla bugün olduğu gibi yarın da sahada olmaya, gönül köprüleri kurmaya ve hemşehrilerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sahadayız, Milletimizle birlikteyiz ve daima sahada olmaya devam edeceğiz.'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yürütülen saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.