Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Turizm Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Kurumu (TURAK) tarafından verilen akreditasyon belgesiyle eğitim kalitesini ulusal düzeyde tescilledi.

TURAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Tanrısever, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a, Turizm Fakültesi adına akreditasyon belgesini takdim etti. TURAK tarafından verilen akreditasyon belgesinin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık süre için geçerli olduğu bildirildi. Akreditasyon ile Turizm Fakültesi'nin eğitim kalitesi, akademik yeterliliği ve kurumsal altyapısının ulusal standartlara uygunluğu tescillenmiş oldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akreditasyon başarısında emeği bulunan akademik ve idari personele teşekkür ederek, kalite odaklı eğitim anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Gerçekleştirilen programa, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük de katıldı.