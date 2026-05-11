Bartın'da meydana gelen ev yangınında ölen 71 yaşındaki Osman Atik, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan 5 yaşındaki torunu Burak'ın ise dedesinin mezarına papatya götürmek istediği anlar yürekleri parçaladı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Küllü köyüne bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan 2 katlı betonarme bir evde yaşayan 72 yaşındaki Osman Atik, sobanın içindeki odunları yanıcı madde ile tutuşturmak istemiş, bir anda alev alan soba nedeniyle yangın çıkmıştı. 8 Mayıs Cuma günü yaşanan yangında yakınında bulunan torununa seslenerek, evden kaçmasını sağlayan Osman Atik, etrafı saran duman nedeniyle güçlükle balkona çıkabilmiş ve bahçeye atlamıştı. Atik, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık ve kırıklar tespit edilmişti.

Osman Atik, bugün Ulucami'de öğle namazında müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye annesi ve kardeşleri ile katılan 5 yaşındaki Burak ise, cami avlusundan kendisini kurtaran dedesi için papatya topladı. Burak Atik, minik elleriyle topladığı papatyaları, taziyeleri kabul eden annesine göstererek, ''Ben dedeme çiçek vermek istiyorum'' dedi. Minik Burak, elinden düşürmediği papatyaları ise defin işleminin ardından dedesinin mezarına bıraktı.

Atik'in cenazesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı program ile Küllü Köyü aile mezarlığına defnedildi.