Samsun Valiliği koordinesinde, yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbir ve önlemlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dost Gemisi'nde düzenlenen toplantıda, 2026 yaz sezonu boyunca uygulanacak güvenlik önlemleri ele alındı.

Toplantıda, 2024 yılında güncellenen 'Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genelge' kapsamında sahillerde gerekli güvenlik tedbirlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Riskli ve tehlikeli alanların belirlenerek vatandaşları uyaran levhaların yerleştirildiği, ilçe komisyonlarınca sahillerin düzenli denetlendiği ifade edildi.

Samsun'un 207 kilometrelik kıyı şeridinde 2026 yılı için toplam 18 kilometre uzunluğunda 10 yüzme alanı ile 19 mavi bayraklı plajın bulunduğu kaydedildi. Ayrıca toplam 48,5 kilometre uzunluğunda 18 alanın ise denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bölge olarak belirlendiği bildirildi.

Suda boğulma olaylarına karşı tedbirler

Toplantıda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde görev yaptığı belirtilirken, vatandaşların yoğun olarak denize girdiği saatlerde ekiplerin hazır bekletildiği vurgulandı. Yoğun kullanılan sahillerde Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi (DEGAK) tarafından karadan ve denizden devriye faaliyetleri yürütüleceği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonunda yüzme alanlarında görevlendirilmek üzere 120 cankurtaranın istihdam edileceği belirtilirken, ayrıca Çarşamba'da 3, Bafra'da 1 ve Atakum'da 2 olmak üzere toplam 6 bot ile 2 jet skinin görev yapacağı açıklandı. Dört kişilik dalış timinin de su altı ve su üstünde arama kurtarma çalışmalarına katılacağı kaydedildi. Açıklamada, Samsun sahillerinde farklı içeriklerde toplam 92 uyarı levhasının bulunduğu, meteorolojik şartların tehlike oluşturduğu durumlarda ise mülki amirliklerce yüzmenin yasaklanarak vatandaşların sosyal medya ve anonslarla bilgilendirileceği ifade edildi. Öte yandan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının kurumsal kapasitesini artırmak amacıyla Terme ve Yakakent Kolluk Destek Tim Komutanlığı binalarının yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.