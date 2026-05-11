Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün 3 genç karatecisi, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası öncesi milli takım hazırlık kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor.

İstanbul'da 29-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda kendi kilolarında dereceye giren Körfez Gençlerbirliği sporcuları Kumsal Lina Ayçiçek, Zehra Açar ve Hiranur Yıldırım, gösterdikleri başarılı performansın ardından kampa çağrıldı.

Turnuvada tatamiye çıkan 2015 doğumlu genç yeteneklerden Kumsal Lina Ayçiçek 32 kiloda, Zehra Açar ise 40 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Hiranur Yıldırım 36 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Başarılı sporcular, 18-22 Mayıs'ta İstanbul Silivri'de bulunan Karev Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek kampa katılarak şampiyona hazırlıklarına başlayacak.