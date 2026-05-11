Kartepe'de kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Miyav Karnavalı' adlı çocuk tiyatrosu ile minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro oyunu, Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Renkli kostümleri, hareketli müzikleri ve ilgi çekici dekoruyla dikkat çeken 'Miyav Karnavalı', çocuklara hayvan sevgisi ve dostluğun önemini eğlenceli dille anlattı. İnteraktif sahneler sayesinde çocuklar sadece izleyici kalmadı, alkışları ve katılımlarıyla oyunun birer parçası oldu.

Çocuklarının kaliteli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Kartepe Belediyesine teşekkürlerini sundu.