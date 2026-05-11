Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, Düzce'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final müsabakalarında grubunu namağlup lider tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Düzce'de gerçekleştirilen turnuva boyunca etkili bir oyun sergileyen Gölcük temsilcisi, grubundaki son maçında Karabük Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran takım, yenilgisiz olarak grubunu zirvede bitirdi ve adını finallere yazdırdı. Genç sporcular, elde ettikleri bu başarıyla Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, gençlerin ortaya koyduğu mücadele ve başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Türkiye Finalleri'ne yükselen Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımımızı, sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Gaziantep'te gerçekleştirilecek finallerde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.