Gebze bölgesinde hayata geçirilen 'Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi' tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce başlatılan proje kapsamında inşa edilen yeni yol, tüm aşamaların tamamlanmasıyla birlikte trafiğe açıldı. Aydınlatma direklerinin de monte edilmesiyle bölgenin hem altyapısı hem de üstyapısı güçlendirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gebze bölgesinin en önemli trafik noktalarından biri olan Eskihisar'daki köprülü kavşak projesi ile hem altyapı güçlendi hem üstyapı modern görünüme kavuştu. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü projede, 22 çelik poligon aydınlatma direğinin montajıyla estetik görünüm de güçlendirildi.

Zemin 86 kazıkla güçlendirildi

Çalışmalar kapsamında doğu ve batı köprülerinde 120 santimetre çapında toplam 86 kazık çakılarak zemin güçlendirmesi gerçekleştirildi. 35 metre açıklığa sahip modern köprüde 4 kenar ayak imalatı yapılırken, 16 bin 500 metreküp toprakarme dolgu ve 19 öngerilmeli kirişin montajı tamamlandı. Proje yalnızca ulaşım odaklı kalmayarak altyapıyı da kapsadı. Bu doğrultuda yağmur suyu kanalları ve V kanal imalatlarıyla bölgenin altyapısı güçlendirildi. Üstyapı çalışmalarında ise asfalt serimi, oto korkuluk montajı ve yaya güvenliğini artıran korkuluk sistemleri tamamlandı.

Ayrıca yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bölgeye modern aydınlatma sistemleri entegre edildi.