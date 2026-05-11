Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan M.Ü.O., S.T., H.Ç. ve R.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.T. ile H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ü.O. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.