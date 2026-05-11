Aydın'ın Çine ilçesinde trap atışlarına gelen avcılara, orman yangınları konusunda eğitim verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale, orman yangınlarından korunma konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Çine'de düzenlenen trap atış yarışmasına katılan avcılara orman yangınları konusunda bilgilendirme yapıldı ve yangın söndürme eğitimi verildi. Çine Orman İşletme Şefi Mahmut Ünal tarafından verilen eğitimde avcılara ormanlarda yangına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı' denildi.