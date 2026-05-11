Ressam Semra Türker'in üç yıllık emeğiyle hazırladığı 'Kadının Varoluşu ve Bugünü' adlı kişisel resim sergisi, Kuşadası'nda sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde İbramaki Sanat Galerisi'nde ressam Semra Türker tarafından hazırlanan 'Kadının Varoluşu ve Bugünü' adlı kişisel resim sergisi düzenlenen kurdele kesim töreniyle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Üç yıllık emeğin ürünü olan ve toplam 45 eserden oluşan sergi, dünya kadınlarının ruhunu, yaşam mücadelesini ve duygularını sanat aracılığıyla anlatıyor.

Serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış töreninde gerçekleştirilen kurdele kesimi ve sergi sahibi Semra Türker ile Kuşadans hocası İmdat Demir'in zeybek gösterimi sonrası davetliler sergiyi ziyaret edip eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Suluboya tekniği kullanılarak hazırlanan eserlerde kadınların yaşam mücadelesi, dayanıklılığı, umutları ve varoluş hikayesi sanatın diliyle ziyaretçilere aktarıldı. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi, duygusal anlatımı ve güçlü temasıyla dikkat çekti. Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten ressam Semra Türker, eserlerinde dünya kadınlarının ruhunu ve yaşadıkları duyguları yansıtmaya çalıştığını ifade etti. Sanatseverlerden tam not alan 'Kadının Varoluşu ve Bugünü' adlı sergi, 15 Mayıs Cuma gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.