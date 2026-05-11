Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İletişim Fakültesi tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildi. Törenin açış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, fakültede uygulama odaklı ve üretim merkezli bir eğitim anlayışının benimsendiğini ifade ederek öğrencilerin saha araştırmalarından dijital içerik tasarımına, kısa film projelerinden organizasyon çalışmalarına kadar birçok alanda deneyim kazandığını belirtti. Mezun öğrencilerin dört yıl boyunca atölye çalışmalarında aktif rol alarak profesyonel yaşama güçlü bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak öğrencilerin ulusal ölçekte elde ettiği başarıların da fakültenin üretken ve yenilikçi yapısını ortaya koyduğunu belirtti. Öğrencilerinin ulusal festivallerde elde ettiği derecelerin fakülte adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, fakültenin 15. yılında eğitim kalitesini daha ileri taşımak amacıyla Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim Tasarımı bölümleri için akreditasyon başvurularının tamamlandığını söyledi.

Mezuniyet töreninde konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ise iletişimin günümüzde yalnızca bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve hakikat arayışının önemli bir unsuru olduğunu ifade etti. Öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçlerinde edindikleri teorik bilgi ve uygulama becerileriyle meslek hayatlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Rektörümüz, İletişim Fakültesinin 15 yıllık süreçte bölgenin güçlü eğitim kurumlarından biri haline geldiğini vurguladı. İletişim Fakültesinin dâhil olduğu ulusal akreditasyon sürecinin eğitim kalitesinin tescillenmesi adına önemli bir adım olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Kent, fakültede bilginin yalnızca sınıflarda değil, hayatın içinde üretildiğini belirterek mezun öğrencilerin uygulama temelli eğitim anlayışının ayrıcalığını taşıdığını söyledi.

2025-2026 Akademik Yılı fakülte birincileri Ecem Büyük ve Açelya Kaya yaptıkları konuşmada, eğitim süreçlerinde kendilerine destek olan ailelerine ve akademik personele teşekkür etti. Fakülte birincilerinin isim plakalarının mezuniyet kütüğüne çakılmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent tarafından başarı plaketi takdim edildi. Fakülte ikincisi Gülfidan Biliş, üçüncüleri Sedef Esmeray ve Betül Gökçin'e de plaketleri takdim edildi.

Tören, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesi, mezun öğrencilere başarı belgelerinin takdimi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Mehmet Boynikar, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naci Eriş, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, akademik ve idari personel, basın mensupları ile öğrenciler ve aileleri katıldı.