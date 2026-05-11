Doğal Şehirler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, Birliğin yeni dönem çalışmalarını yürütmek üzere başkanlık görevine Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin seçildi.

Birliğin mevcut başkanı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanması nedeniyle meclis üyeleri, sürdürülebilirlik ve doğaya saygılı şehircilik vizyonunu devam ettirecek ismi belirlemek için seçime gitti. Yapılan oylama sonucunda üye belediyelerin desteğini alan Anıl Yetişkin, Doğal Şehirler Birliği Başkanı olarak göreve getirildi.

Başkan Anıl Yetişkin yaptığı açıklamada, birliğin temel ilkelerine sadık kalarak çalışmaların aksamadan devam edeceğini belirterek,

'Efeler'de sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu birliktelikler ve beraberlikler bundan sonraki sorumluluklarımızı artıyor. Paylaştıkça daha güzel günlere olan umutlarımızı artıyor. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yaparız. Önerilerinize de eleştirilerinize de her zaman açığız' dedi.