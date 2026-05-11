Atatürk Ortaokulu, Türkiye, Litvanya, Romanya ve Ürdün'den okulların katılımıyla yürütülen uluslararası 'Water Wisdom' (Suyun Öğrettikleri) eTwinning projesini başarıyla tamamladı. Okul Müdürü Gökhan Önür Özsoy'un destekleriyle; öğretmenler Nilüfer Özçevik ile Ayşe Nur Azacık koordinatörlüğünde yürütülen projede 40 öğrenci aktif rol aldı. eTwinning 2025-2026 'Skills for Life' teması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla su günlükleri, dijital oyunlar ve kısa filmler hazırladı.

Disiplinlerarası yaklaşımla okul genelinde yaygınlaştırılan proje sayesinde öğrenciler hem dijital becerilerini geliştirdi hem de uluslararası iş birliği aracılığıyla farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Proje, suyun yaşam için önemine dikkat çekerken öğrencilerin çevre bilinci ve sosyal sorumluluk duygusu yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladı.