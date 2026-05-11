Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek, karşılıklı iş birliği fırsatlarını görüştü. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Farklı programlar için Samsun'a gelen Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga ve beraberindeki Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi ile bazı firma yöneticileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'yla bir araya geldi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi'nin de hazır bulunduğu ziyarette, karşılıklı iş birliği fırsatları görüşüldü.

'Türkiye ile uzun vadeli ekonomik iş birliği hedefliyoruz'

Samsun'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, 2 yıldan beri Türkiye'de görevli olduğunu ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk ziyaretini Samsun'a gerçekleştirdiğini belirtti. Samsun'un bölge ve Türkiye için önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildiğini ifade eden Charles Kayonga, 'Samsun ve bölge olarak güçlü potansiyele sahipsiniz. Ülkeler ve başkanlar düzeyinde yakın politik ilişkilerimiz var. Biz de var olan bu güzel ilişkileri daha da büyütmek ve ileriye taşımak istiyoruz. Ruanda çok hızlı gelişen ve büyüyen bir ülke, genç bir nüfusa ve altyapıya sahibiz. Coğrafi olarak iki ülke çok birbirine benziyor. Türk yatırımcıları ülkemize yatırım yapmalarını istiyoruz. Burada gördüğümüz fırsatları da ülkemizde paylaşıyorum. Farklı sanayi için yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Ülkemizde çok güzel tarım alanları mevcut. Tarım üretimi için teknolojik makinelere ve sulama teknolojilerine ihtiyacımız bulunmakta. Bunu sadece Ruanda olarak düşünmeyin. Çevremizde 80 milyon gibi önemli bir nüfus var. Bizim amacımız birlikte teknolojik iş birliği kurmak istiyoruz. Beklentimiz yüksek. Sürekli ve birlikte ortak yatırım yapmak iki ülke yararına olacaktır' dedi.

'İş birliğine açığız'

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra kentin öne çıkan sektörlerine yönelik bilgiler paylaşarak, iş birliğine açık olduklarını kaydetti. Konuşmasında, Samsun'un gerek tarım ve sanayi altyapısıyla gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kenti olduğunu belirten Murzioğlu, 'Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Oda olarak iki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Yapılacak iş birliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bu ziyaret ilerisi için güzel bir başlangıç olur' diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı anı takdimiyle sona erdi.