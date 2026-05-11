Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Geleneksel 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında düzenlenecek program çerçevesinde SOLOTÜRK, Altınordu ilçesindeki Akyazı Sahili'nde bulunan Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkiinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde çevre tanıma ve prova uçuşları da yapılacak. SOLOTÜRK pilotlarının F-16 savaş uçağı ile gerçekleştireceği gösteri uçuşunun, çok sayıda vatandaş tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Etkinlik kapsamında çevre tanıma uçuşu 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 12.20'de, prova uçuşu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Gösteri uçuşu ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00'de Akyazı Sahili Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkiinde yapılacak.