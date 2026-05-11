Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ağcıkişi Mahallesi Sulama Kooperatifi Süt Toplama Merkezi düzenlenen açılış töreniyle hizmete başladı. Açılış törenine Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki İhsan Akbel ile siyasi parti, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Süt toplama merkezinin açılış programında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 'Üreticilerimize destek sağlayacak yapılan yatırımlar her zaman ilçemize değer katıyor. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız Süt Toplama Merkezi'nin mahallemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Arslan, Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede yürütülen proje ve çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Demirdağ ile Başkan Arslan, süt toplama merkezinde incelemelerde bulundu.