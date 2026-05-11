Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, "KEÇPAL Mantarları" projesiyle teorik bilgilerini üretime dönüştürdü. Fen Bilimleri dersini laboratuvarın dışına taşıyan öğrenciler, kendi elleriyle mantar yetiştirerek üretmenin heyecanını yaşadı.

Teoriden Pratiğe Başarı Hikayesi

Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi (KEÇPAL) öğrencileri, Fen Bilimleri Uygulamaları dersi kapsamında hayata geçirilen “KEÇPAL Mantarları” projesiyle mantar yetiştiriciliğinin tüm inceliklerini öğrendi. Çamlıyayla’nın doğasına uygun şekilde planlanan projede öğrenciler; araştırma, hazırlık, ekim ve hasat gibi üretim sürecinin her aşamasında aktif görev aldı.

Hem Öğreniyorlar Hem Üretiyorlar

Proje, sadece bir tarım faaliyeti olmanın ötesinde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çalışma boyunca öğrenciler:

Araştırma ve Gözlem: Mantar yetişme koşullarını bilimsel verilerle takip etti.

Ekip Çalışması: Ortak bir hedef doğrultusunda iş birliği yapma becerisi kazandı.

Çözüm Odaklı Yaklaşım: Üretim esnasında karşılaşılan sorunlara bilimsel yöntemlerle çözümler üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci’den Tebrik

Yürütülen çalışma, eğitim camiasında büyük takdir topladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, projeye dair yaptığı açıklamada emeği geçenleri kutlayarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin teorik bilgileri pratiğe dökerek üretimin bir parçası olmaları çok kıymetli. Bilimsel düşünmeyi teşvik eden bu tür projeler; sorgulayan, çözüm odaklı ve üretken bireyler yetişmesine büyük katkı sunuyor. Bu başarılı çalışmada emeği geçen okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve azimle çalışan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Bilimsel Düşünce ve Üretim Bir Arada

Okul yetkilileri, projenin temel amacının öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak ve onlara "yaşayarak öğrenme" imkanı sunmak olduğunu belirtti. "KEÇPAL Mantarları" projesi, ilçede hem eğitime hem de tarımsal farkındalığa yeni bir soluk getirdi.