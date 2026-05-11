Mersin’in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt kabul sınavı yoğun katılımla yapıldı.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulayan ve öğrencilerini sınavla kabul eden ilçenin ilk ve tek okulu olma özelliğini taşıyan okulda, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler ve veliler okul bahçesinde heyecan dolu anlar yaşarken, sınava yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Okul Müdürü Bilgehan Çetinkaya yaptığı açıklamada, Erdemli halkının gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Beklenenin üzerinde gerçekleşen bu yoğun katılım bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Tüm velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu yıl okul bünyesine yalnızca 125 öğrencinin kabul edileceğini ifade eden Çetinkaya, sınava katılan her öğrencinin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.

Çetinkaya açıklamasında, “Her biri hayalleriyle, heyecanıyla ve başarı azmiyle birbirinden değerli olan öğrencilerimizi ağırlamanın gururunu yaşadık. Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu her geçen gün daha güçlü, daha emin ve daha güzel yarınlara yürümeye devam edecektir. Rabbimiz tüm evlatlarımızın yolunu ve bahtını açık eylesin” ifadelerini kullandı.