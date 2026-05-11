Bölgenin en büyük fuarlarından olan 6. Çermik kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı.

6. Çermik kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve selamlama konuşmaları ile başladı. Etkinlik halk müziği konseri ve folklor gösterileri ile devam etti. Daha sonra fuarın açılışı yapılarak, kitap stantları gezildi. 50'den fazla yazarın 100'den fazla yayınevinin katıldığı fuarda, yazarlar okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzalayacak. Konferans, söyleşi, gösteri ve pek çok etkinliğin olacağı fuar, 17 Mayısta sona erecek .

Açılış programına, AK Parti milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Suna Kepoğlu Ataman, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.