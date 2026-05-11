Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarım Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, hayata geçirilecek olan tarım tesisinin şehirde yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Serhat Türkel'in kırsal kalkınma ve üreticiye destek hedefiyle hayata geçirdiği Atakum Belediyesi Tarım Tesisi'nin temel atma töreni, 15 Mayıs Cuma günü Alanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Alanlı Mahallesi 3379. Cadde mevkisinde inşa edilecek tesisin temel atma programı saat 14.00'te başlayacak.

Temel atma törenine katılacak olan CHP Grup Başkanvekili, Hukukçu ve Ziraat Mühendisi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, aynı gün Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek söyleşide de vatandaşlarla bir araya gelecek. Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Türkiye'de Tarım ve Gıda Meselesi: Yerelin Rolü ve İşlevi' başlıklı söyleşide Günaydın, tarımsal üretimde yaşanan sorunlar, yerel yönetimlerin rolü ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tarım tesisinin kentte yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Atakum Belediyesi Tarım Tesisi'nin, kentimizde yürüttüğümüz kırsal kalkınma çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracağına ve çiftçiye önemli ölçüde destek olacağına inanıyoruz. Tesisimizin temel atma törenini değerli Hukukçu, Ziraat Mühendisi ve CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca düzenleyeceğimiz söyleşide de tarım ve gıda politikalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşılacak. Atakum Belediyesi olarak üretimi ve üreticiyi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz' dedi.