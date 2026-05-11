Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Berber ve kuaförlük mesleğinin toplum yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Işık, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretlerde meslektaşlarıyla bir araya gelen Işık, sektörün gelişimi ve esnafın karşılaştığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gün kapsamında çeşitli temaslarda da bulunan Işık, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde berber ve kuaför esnafının kent ekonomisine ve sosyal yaşama sunduğu katkılar ele alınırken, meslek grubunun karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Erol Işık, berberlik ve kuaförlük mesleğinin büyük emek ve özveri gerektirdiğini ifade ederek, 'Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm berber ve kuaför esnafımızın 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü'nü kutluyorum. Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.