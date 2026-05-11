SAMSUN (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un antrenman ve kamp tesisi olarak kullandığı Nuri Asan Tesisi'nin taşınma konusu Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde gündeme geldi. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsunspor sahibi Yüksel Yıldırım ile SBB Başkanı Halit Doğan'ın bir araya gelerek karar alabileceğini, alınacak karara da saygı duyacaklarını söyledi.

SBB Meclisi Mayıs ayı 1. birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Mecliste 45 gündem maddesinin yanı sıra gündem önerileri ve gündem dışı maddeler olmak üzere 60'a yakın madde gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste gündem maddelerinin havalesinden sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, bir süredir kamuoyunda konuşulan Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin taşınması ya da bulunduğu Doğu Park'tan çıkartılmasıyla ilgili gelişmeleri sordu.

'Samsunspor ile alakalı hadisenin siyasi malzeme yapılmasını çok doğru bulmuyorum'

Samsunspor markasının siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini ve her iki kurumun başkanının da konuyu konuşarak karar alabileceklerini ifade eden Nihat Soğuk, 'Bu şehrin en önemli markası olan ve ben de kendisinde yönetici olarak hizmet etmekten gurur duyduğum Samsunspor ile alakalı hadisenin siyasi malzeme yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Samsun'un değeri olan markası Samsunspor'umuzu siyasi malzeme yapmayı uygun bulmuyorum. Geçmişte de profesyonel futbol oynamış ve yöneticilik yapmış biri olarak Samsunspor'a ne kadar iyi noktadan baktığımız, onların menfaati ve geleceği ile ilgili kararlar alınması noktasında bir şeyler söz konusu ise gerek Samsunspor'un başkanı gerek belediyemizin başkanı olmak üzere bunlar nihayetinde bu şehrin iki güzide insanı. Biri seçilmiş, biri de Samsunspor'un başkanı ve sahibi. Bir araya gelirler, Samsunspor ile ilgili olabilecek konular ne ise otururlar, konuşurlar, anlaşırlar. Varacakları kararı biz de saygıyla kabul ederiz. Durum bundan ibarettir' dedi.

Mecliste öte yandan merhum eski SBB başkanlarından Muzaffer Önder ve Mustafa Demir'in adının yapılara verilmesini içeren madde de diğer maddeler gibi daha kapsamlı görüşülmek adına ilgili komisyona havale edildi.