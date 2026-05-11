İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan temasları kapsamında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ve sonraki döneme ilişkin öncelikler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut eş başkanlıklarında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından İçişleri Bakanı Çiftçi ve Moğolistan adına ise Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut tarafından ticaret ve yatırım ilişkileri, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, gümrük, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım, hafif sanayi, helal akreditasyonu, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, turizm, gençlik, spor ve sağlık alanlarında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı. Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere; müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık, hafif sanayi, helal ekonomi, sağlık, eğitim, afet yönetimi, kültür, turizm, KOBİ'ler, kurumsal kapasite gelişimi ve savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak başlıklar değerlendirildi.

Hedef, ticaret hacmini 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak

İmzalanan 10. Dönem KETK Protokolü kapsamında; Türkiye ile Moğolistan arasında 2025 yılında gerçekleşen 104,7 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkartmak için adımlar atılması kararlaştırıldı. Türk firmalarının Moğolistan'da inşaat, altyapı, enerji, gıda, tekstil, turizm, sivil havacılık ve diğer hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü faaliyetlerden dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, bu yatırımların çeşitlendirilmesi, Türk özel sektörünün Moğolistan'daki fırsatlar hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve yatırım ortamına ilişkin temasların artırılması konusu görüşüldü.

Moğolistan'ın 'Yeni Karakurum Şehri' vizyonu başta olmak üzere stratejik kalkınma projelerinde Türk firmalarının yer alma arzusunun vurgulandığı 10. Dönem KETK Toplantısının ardından Bakan Çiftçi, imzalanan protokolün, stratejik ortaklığın ekonomik ve ticari boyutunu daha da güçlendireceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilere somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 'Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısı vesilesiyle, ata yurdumuz Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da Moğolistan Savunma Bakanı Sayın Damba Batlut ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türkiye ile Moğolistan arasında tesis edilen ve iş birliğimizi daha kurumsal, kapsamlı ve sonuç odaklı bir zemine taşıyan 'Stratejik Ortaklık' çerçevesinde birçok alanda iş birliğimizi değerlendirdik. Ardından düzenlenen KETK 10. Dönem Toplantısı kapsamında; afet yönetimi, güvenlik alanındaki kurumsal iş birlikleri, savunma sanayii, eğitim, teknoloji, sağlık, ulaştırma ve lojistik alanlarında atılacak ortak adımları kapsamlı şekilde ele aldık. AFAD ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar arasındaki eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması konularını değerlendirdik. İmza altına aldığımız KETK Protokolü'nün, Türkiye ile Moğolistan arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor; toplantılarımızın ve gerçekleştirdiğimiz temasların ülkelerimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.