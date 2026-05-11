Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç nüfusu ve dinamik yapısıyla ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonlarla öne çıkan Konya'nın '2026 yılı İİT Gençlik Başkenti' unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inandığını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu tarafından 2026 İslam İşbirliği Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'nın ev sahipliğinde Konya İİT Gençlik Başkenti 2026 açılış töreni gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programı Gazze'den başlayarak bölgede yaşanan savaşların gölgesinde gerçekleştiriyor olmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, 'İsrail'in masum sivillerin hayatını hiçe sayan ve bölgeyi daha büyük bir çatışma sarmalına sürükleyen uluslararası hukuku tanımayan bu saldırılarını şiddetle kınıyorum. Komşumuz İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve ardından bölgemizdeki diğer kardeş ülkelerimizin de sürüklendiği savaş hepimizi derinden üzmüştür. Savaşın güvenlik, enerji ve ekonomi üzerindeki bölgesel ve küresel etkilerine maalesef hep birlikte şahitlik ettik, etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Türkiye olarak en başından itibaren, uluslararası hukuka aykırı her türlü saldırıyı ve özellikle insancıl hukuk ihlallerini kınadık. Gençlerin eğitim gördüğü okullar, üniversiteler ve ayrıca hastaneler, ibadethaneler ve sivil halkın kullandığı su kaynakları gibi kritik altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu her fırsatta dile getirdik. Gerek İran'a gerek bölge ülkelerine yapılan saldırıları, gerekçesi ne olursa olsun tasvip etmediğimizi vurguladık. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın beraberce başlattığı girişimler, ateşkesin tesisinde önemli rol oynamıştır. Ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyor, kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz' dedi.

'Ortaya konan bu güçlü iş birliği İslam dünyası gençliği adına umut vericidir'

Bakan Osman Aşkın Bak, Konya'nın asırlardır ilmin, irfanın ve maneviyatın merkezi olduğunu. Selçuklu'nun mirasını bugüne taşıyan müstesna bir şehir olduğunu ifade etti. Bakan Bak, 'Bu topraklar, sadece tarihi eserleriyle değil. aynı zamanda taşıdığı değerler, kardeşlik ve barış ruhu ve gönül dünyasıyla da hepimize ilham vermektedir. Konya'nın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2022 yılında 'Birlik Güçtür' temasıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yaptığı başarılı ev sahipliği, bu şehrin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir. İslami Dayanışma Oyunları, spor diplomasisinin örnek bir çıktısı olarak ülkelerimiz arasında yeni ilişkilerin ve işbirliği fırsatlarının geliştirilmesine vesile olmuştur. Yine aynı yıl Konya'mız, 'İslam Dünyasının Spor Başkenti' unvanını da taşımaya hak kazanmış ve düzenlediği etkinliklerle dayanışmamızı daha da artırmıştır. Bunların yanında Konya, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu tarafından 2023 yılında Dünya Spor Başkenti, 2026 yılında da Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmiştir. İnanıyorum ki Konya, Gençlik Başkenti sürecinde de aynı başarıyı sergileyerek, İslam dünyasının birlikte neleri başarabileceğini bir kez daha kanıtlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyemize ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na teşekkür ediyorum. Bakanlığımız da gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, tesislerimiz ve bütün imkanlarımızla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini desteklemeye hazırız. Ortaya konan bu güçlü iş birliği, İslam dünyası gençliği adına umut vericidir' dedi.

'Konya'mızın 2026 yılı İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum'

Gençlerin kültür, spor, bilim, girişimcilik ve gönüllülük başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerini desteklediklerini, İslam dünyası gençliği arasında da kalıcı bağlar kurduklarını belirten Bakan Bak, '2024 yılında Gençlik Başkenti Şuşaydı, geçtiğimiz sene de Marakeş olmuştu. Müslüman gençliğin gelişimine yönelik düzenledikleri başarılı etkinliklerle çıtayı daha da yükselten ve aramızda bulunan Azerbaycan ve Fas'taki gençlikten sorumlu bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum. Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum. 2026 yılında Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerin halklarımız ve gençlerimiz arasında kurulu bağların daha da güçlenmesine, yeni ortak projelerin geliştirilmesine ve İslam dünyasında daha güçlü bir dayanışma ruhunun oluşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum' şeklinde konuştu.

'Konya olarak bu ünvanı taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, '2026 İİT Gençlik Başkenti ünvanıyla Konya; geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, İİT Gençlik Başkenti ünvanını geçtiğimiz yıl Fas'ın tarihi şehirlerinden biri olan Marakeş taşımıştı. Bu yıl ise Konya olarak bu ünvanı taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler bu ünvanı, şehrimiz için büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu sorumluluk; gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmayı, İslam coğrafyasının farklı ülkeleri arasında güçlü dostluk köprüleri kurmayı ve gençliğin geleceğe dair sözünü Konya'dan bütün dünyaya duyurmayı gerektirmektedir. İnşallah Konya'mız, bu önemli unvanı yalnızca bir takvim yılıyla sınırlı bırakmayacak, gençlerimizin hafızasında kardeşliğin, dostluğun, ilmin ve irfanın başkenti olarak kalıcı bir iz bırakacaktır' ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ise, 'Bugün burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz. Umuyoruz ki konu başlığımız olarak da seçtiğimiz bu yıl boyunca yapacağımız etkinliklerde de temel temamız olan daha adil bir dünya için diplomasi temasını genç kardeşlerimiz buraya geldiklerinde Konya'mızın ruhuyla öğrenecekler, işleyecekler, dinleyecekler ve Gençlik Başkent'teki amacımız olan Konya'nın mesajının, Türkiye'mizin mesajının dünyaya yayılmasını onlar eliyle daha rahat yapacağız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'İnanıyorum ki, bu Gençlik Başkenti sürecinde de Konya'nın medeniyet birikiminden aldığımız ilhamı İslam dünyasının dört bir yanında baş etmekte olduğumuz sorunlarla mücadele ettiğimiz meydan okumalara karşı gençliğin vereceği emeğe, gayrete Konya'nın ilham olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu Gençlik Başkenti programının özellikle daha adil bir dünya için diplomasi temasıyla düzenlenmesini de ayrıca kayda değer buluyorum. Bugün insanlığın karşılaştığı sorunlar ve meydana gelen adeta zulüm esasına dayalı bu kurulmak istenen düzene karşı İslam dünyasından en güçlü iradeyle yarınları inşa etmeye cesaret ederek gençlik olarak çok güçlü bir cevap vermek omuzlarımızdaki mesuliyetlerin başında geliyor' diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da, Konya'nın 2026 İİT Gençlik Başkenti olmasının hayırlara vesile olmasını diledi. Programa Bangladeş Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Aminul Haque, yabancı konuklar, protokol mensupları, çok sayıda davetli ve gençler katıldı.