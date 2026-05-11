Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, geçtiğimiz hafta itibarıyla 81 ilde saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek vatandaşla bir araya gelip onların sorunlarını dinlediklerini aktardı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin konuşan Emre, 'Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin' diye konuştu.

'Muhittin Böcek'in baskılara boyun eğip eğmediğini bilemiyoruz'

Emre, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in 'etkin pişmanlık'tan yararlandığı iddialarının sorulması üzerine, 'Muhittin Böcek'in birden fazla defalarca medyaya yansıyan şekilde kendi el yazısıyla 'Ben hiçbir baskıya boyun eğmem, partime iftira atmam. Bu suçlamaları kabul etmiyorum, hepsi birer iftiradır' şeklinde beyanları var. Aile boyu yapılan operasyonlar, tutuklamalar, eşe, dosta, şoföre ve en son çarşamba günü de tüm mal varlığının el konulması, sonrasında baskılara boyun eğip eğmediğini bilemiyoruz yani. Onu göreceğiz. Ama önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz' ifadelerini kullandı.

Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin ise 'Biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Kendisinin hiçbir telefona çıkmaması, genel başkanımızın telefonu dahi telefonları çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar parti kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık, istifa etmiş mi etmemiş mi üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi bugün biz yaptık' açıklamasında bulundu.

'İçinde bulunduğumuz çoklu demokrasi krizinde akılcı bir strateji yürütmemiz gerekir'

Balgat'ta yedek merkez binası tutulduğuna yönelik iddialara ilişkin de konuşan Emre, 'Sadece genel başkanımız bilir, uhdesinde tutar, çünkü yayılmaması önemlidir. İçinde bulunduğumuz çoklu demokrasi krizinde çok tutarlı, dengeli akılcı bir strateji yürütmemiz gerekir. Dolayısıyla kendisinin bilgisi dışında bu alanda bilgi sahibi olan ya da bilgiyi paylaşmaya haiz hiç kimse yoktur doğru da olmaz. Esas sorulması gereken Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin, böylesine bir düzende acaba kumpas kurulur mu diye soru sorulan bir düzene geldik. Türkiye'nin içler acısı durumu bu' değerlendirmesinde bulundu.