Kastamonu'da Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkiyatları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketliliğinin artması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sevk edilen hayvanlara ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca hayvan refahı şartları da incelendi. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrollerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.