Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kuz Deresi'nin rengi değişen suyu vatandaşları endişelendirdi. Ekiplerin incelemesinde, tanktan sızan kimyasal atığın dere suyuna karışarak denize kadar ulaştığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçe merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Kuz Deresi'ndeki suyun renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Cide Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Dere yatağında yapılan çalışmada, atığın kaynağının bir spor salonu olduğu belirlendi. Spor salonunda yapılan kontrolde, tank bakımı sırasında yaşanan hatalı işlem nedeniyle kimyasal atığın dereye karıştığı tespit edildi. Belediye ekipleri, kirliliğe sebebiyet verdiği gerekçesiyle işletme hakkında tutanak tuttu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi. Mevlüt Yenliç de rengi değişen suyu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kimyasal maddenin yaklaşık 2 saat boyunca dereye aktığını söyleyen Yenliç, kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını belirtti. Yenliç, olay yerine ilgili ekiplerin tutanak tuttuğunu ifade etti.