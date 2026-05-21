Antalya'nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Seyit Muhammet Talay (27) bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (24) evinin yakınında aracında bekledi. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ile yakınlarının Talay'ın yanına gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Talay, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Ömer S. ile kızları A.S. ve D.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.S. ve D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ettikleri ve maktul yaralı haldeyken saldırının devam ettiği belirtildi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu celsesine maktul Seyit Muhammet Talay'ın ailesi, tutuklu sanık Ömer S., tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ömer S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S. hakkında ise 'kasten öldürme' suçu kapsamında değerlendirme yaparak, sanıkların olayın gerçekleşmesinde kolaylaştırıcı rol üstlendikleri gerekçesiyle 'suça yardım etme' hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan sanık S.T.'nin ise beraatını talep etti.

Acılı anneden mahkemede yürek burkan sözler

Mütalaanın ardından söz verilen maktulün annesi Sevim Talay, oğlunun ölümünden sonra bayramları mezarlıkta geçirdiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Anne Talay, 'Bir anne olarak mezarlıkta bayram ettiğim için çocuğumu 30 santimetrelik bıçakla nasıl bıçakladılarsa cezalarını almalarını istiyorum. Yine ciğerim yana yana bayram geldi. 27 yıl dosdoğru yetiştirdiğim çocuğum yaşamıyor. Yarın mezar başına gideceğim. Çocuğumu göremiyorum, yaşayamıyorum. Önce adalete, sonra sana güveniyorum' dedi.

Sanıklardan suçlamalara ret

Mütalaaya karşı beyanı sorulan tutuklu sanık Ömer S., 'Aleyhte hususları kabul etmiyorum' dedi. Tutuksuz yargılanan sanık A.S. ise, 'Gerçekleşmemiş bir eylem üzerinden ailemizin suçlandığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Sanık D.S. de suçlamaları kabul etmeyerek, 'Böyle bir eylemde bulunmadık. Yalancı şahitlerin gerçekleştirdikleri şahitliklerle bu olayı kabul etmiyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de sürdürülmesine karar verdi. Heyet, karar duruşması için davayı ileri bir tarihe erteledi.