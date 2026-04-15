Samsun İlkadım Belediyesi, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığı iş birliği protokolü ve eğitimlerle 'Bebek Dostu Belediye' olma yolunda önemli bir adım attı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, 'Bebek Dostu Kurum' çalışmaları için İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında 'Mama Kodu Protokolü' imzalandı. Annelerin bebeklerini uygun şartlarda emzirmesi, bunun özendirilmesi ve desteklenmesinin sağlanması amacıyla, İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve İlkadım Belediyesi personeline verilen eğitimlerle, İlkadım Belediyesi 'Bebek Dostu Kurum' olma yolunda güçlü bir adım attı.

'Bilinçli ve güçlü annelerin yanındayız'

Bebek Dostu Program Sorumlusu Hülya Yılmaz tarafından belediye personeline verilen, 'Anne Sütü ve Emzirmeye Teşvik' konulu farkındalık eğitiminin ardından konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İlkadım Belediyesi olarak ilklerin altına imza atmaya devam ediyoruz. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile 'Bebek Dostu Belediye' ünvanına sahip olabilmek için önemli bir adım atmış olduk. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında bizler de belediyemiz içerisinde annelere kolaylık sağlamak için üzerimize düşen vazifeleri yerine getiriyoruz. Bu noktada kurumumuz içerisinde bir adet bebek bakım ve emzirme odası yaptık. Personelimize yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak, annelerin emzirme süreçlerini korumayı, annelerin bu noktada teşvik edilmesini ve desteklenmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Süreç olumlu bir şekilde tamamlandığında, 'Bebek Dostu Belediye' ünvanına sahip olacağız. Sağlıklı nesillerin bilinçli ve güçlü annelerin omuzlarında yükseldiğinin bilinciyle bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.