Kastamonu Üniversitesi, son 10 yılda meydana gelen orman yangınları ile bu yangınları etkileyen çevresel parametreleri inceleyerek 2030, 2050 ve 2070 yıllarına yönelik yangın risk haritası oluşturacak.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Sivrikaya'nın yürütücülüğünü üstlendiği 'Hibrit Makine Öğrenmesi ile Orman Yangın Riskinin Mekansal Modellenmesi ve İklim Projeksiyonları' başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projede Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Ece Özcan, Prof. Dr. Korhan Enez ve Araştırma Görevlisi Döndü Bulur ile Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı M. Burçin Irmak araştırmacı olarak yer alıyor.

12 ay sürecek ve 150 bin TL bütçeye sahip proje kapsamında, hibrit makine öğrenmesi yöntemleriyle yangın risk haritaları oluşturulacak, farklı modellerin performansları karşılaştırılarak en yüksek doğruluğa sahip model belirlenecek. Ayrıca SSP1-2.6, SSP2-4.5 ve SSP5-8.5 emisyon senaryoları doğrultusunda 2030, 2050 ve 2070 yıllarına yönelik yangın risk projeksiyonları hazırlanacak.

Çalışmalar, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek. Bu kapsamda, son 10 yılda (2016-2025) meydana gelen orman yangınları ile bu yangınları etkileyen çevresel parametreler detaylı şekilde analiz edilecek. Projede Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting Machine (GBM), Yapay Sinir Ağları (ANN), Destek Vektör Makineleri (SVM), Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları, AdaBoost ve Naive Bayes gibi algoritmalar ile bunların hibrit yaklaşımları kullanılacak.

Geliştirilecek modelleme çerçevesiyle, hem güncel hem de geleceğe yönelik iklim şartları altında orman yangını riskinin yüksek doğrulukla tahmin edilmesi hedefleniyor. Bu sayede yangınlara yönelik önleyici tedbirlerin daha etkin planlanması amaçlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 'Orman yangınları küresel ölçekte artan bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Bu riskleri bilimsel çalışmalarla önceden öngörmek ve gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor. Akademisyenlerimizin geliştirdiği bu proje, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için yarar sağlayacaktır. Topluma katkı odaklı araştırmaları desteklemeye ve bilimsel üretimi artırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Rektör Topal, projede emeği bulunan akademisyenleri tebrik ederek başarılar diledi.