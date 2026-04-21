Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağı etkinlikleri kapsamında çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar, uçurtmalarını uçurarak gönüllerince eğlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünün koordinesinde Kronospan Orman Ürünleri'nin destekleriyle 'Hayata Renk Verelim 2026' sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağı etkinliklerinin 106. yılı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu, Vali Aydın Arslan Ortaokulu, Şerife Bacı Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Mescit Ortaokulu, 23 Ağustos Ortaokulu, Hacı Bey Ortaokulu, Merkez Ortaokulunda eğitim görmekte olan öğrenciler ile 30 özel birey katılımıyla Kastamonu Uzunyazı mevkiinde 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi. 350'den fazla çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri de destek verdi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personelinin, Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinin, öğretmenlerin ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerinin gözetiminde çocuklar, uçurtmalarını hazırlayarak uçurtmaya çalıştı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı uçurtma şenliğinde çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Projeye destek veren firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz, 'Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimizdeki arkadaşlarımızla birlikte Kastamonu Valiliğinin koordinesinde bu yıl 5'incisini yaptığımız Uçurtma Şenliğimizde bulunuyoruz. Kronospan olarak bizler, birçok sosyal sorumluluk projesine destekler vererek, bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bizim en çok hoşumuza giden, en çok sevdiğimiz gençlerimizin, çocuklarımızın da yüzünü güldüren proje bu. Bugün yağmur yağmasından endişeliydik ama yağmadı, güzelde bir rüzgar var. Görüldüğü üzere küçüklerde büyüklerde herkes keyifli bir şekilde uçurtmalarını uçuruyorlar. Bu tür projelere önümüzdeki yıllarda da inşallah devam edeceğiz. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinliğe katılan Enis Melih Dügenci de, 'Burası çok güzel eğlenceli bir yer. Uçurtmalarla her yer doldu, çok renkli geçiyor. Bu etkinlikte kimlerin yardımı ve desteği olduysa teşekkür ediyoruz' dedi.

Edanur Eski ise, 'Uçurtma Şenliği çok eğlenceliydi. Bazılarımızın uçurtmaları kırıldı. İpleri koptu ama yine de çok eğlenceliydi' diye konuştu.

Refika Nur Fakılı da, 'Çok eğlendik, yukarılara kadar uçurtmalarımızı uçurduk. Çok güzel bir deneyimdi benim için, ilk kez uçurtma uçuruyorum' şeklinde konuştu.

Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu Beden Eğitim öğretmeni Serap Kutlu Şen ise, '6. sınıflarımızı bu şenliğe getirdik ve çok mutlu olduk ve çok güzel bir etkinlik oldu. Rüzgarda şu anda bizlere eşlik ediyor. Güzel bir ortam var, öğrencilerimiz, diğer okullardan gelen öğrencilerle bir araya gelip vakit geçiriyorlar, kaynaştılar. Bu etkinliğin hazırlanmasında emekleri olan, aracı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde öğrencilerimizle birlikte çok güzel burada eğleniyoruz' şeklinde konuştu.