Kağıthane Belediyesi, çocukların ve gençlerin dijital ekranlardan uzaklaşarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha aktif bir yaşam sürmeleri amacıyla ilçe genelinde kapsamlı etkinlik programlarını sürdürüyor. Kültür merkezlerinden spor tesislerine, yaşam beceri atölyelerinden kütüphanelere kadar birçok noktada ücretsiz olarak sunulan hizmetlerle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

Kağıthane genelindeki yaklaşık 10 farklı kültür merkezinde çocuklara yönelik tiyatro ve sinema gösterimleri düzenleniyor. Nisan ve mayıs ayları boyunca gerçekleştirilecek 380'den fazla seansta toplam 96 bin koltuk kapasitesiyle binlerce çocuğun sanatla buluşması hedefleniyor. Kağıthane'nin farklı mahallelerinde hizmet veren spor merkezleri ve spor sahaları, çocuklar ile gençlerin fiziksel gelişimine katkı sunuyor. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen yaz ve kış spor okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklar; basketbol, masa tenisi, tenis, satranç, futbol, hentbol, okçuluk, boks, tekvando, karate, voleybol, futsal, jimnastik, atletizm, güreş, yüzme, buz pateni, wushu, badminton ve dart branşlarında eğitim alma imkanı buluyor.

Kağıthane Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği Yaşam Beceri Atölyeleri de yoğun ilgi görüyor. 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim programlarında Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, Görsel Sanatlar, Eğitici Drama, Robot Tasarım ve Programlama, Mutfak Atölyesi, Kur'an-ı Kerim, Gitar, Bağlama ve Piyano gibi birçok branşta eğitim veriliyor.

Öte yandan millet kıraathaneleri gençlere sessiz ve verimli çalışma ortamı sunarken, çocuk kütüphanesi minik kitapseverleri ağırlıyor. İlçedeki parklar, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları da ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkân sağlıyor.

'Çocuklarımızı dijital oyunlardan uzaklaştıracak çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz'

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocukların sağlıklı gelişimi için sosyal hayatla iç içe olmalarının büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün çocuklarımızın karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biri ekran bağımlılığıdır. Bizler de Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızı telefon, tablet ve dijital oyunlardan uzaklaştıracak, onların yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlayacak çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Kültür merkezlerimizde tiyatro ve sinema gösterimleriyle çocuklarımız sanatla buluşuyor. Spor tesislerimizde enerjilerini doğru alanlarda değerlendirebiliyorlar. Atölyelerimizde ise hem öğreniyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. Çocuklarımızın sadece akademik başarıları değil; sosyal yönleri, özgüvenleri, iletişim becerileri ve arkadaşlık ilişkileri de en az bunun kadar kıymetlidir. Bu nedenle ilçemizin 19 mahallesinde ücretsiz imkânlar sunuyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarımızı bu güzel ortamlara yönlendirmeye davet ediyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.'

Kâğıthane Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik tüm etkinlik programları 'Kalbimiz Kağıthane' uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.