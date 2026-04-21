Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in davetlisi olarak Ordu'ya geldi.

Başkan Güler'in ev sahipliğinde kente gelen Yıldırım, Altınordu ilçesinde bulunan Kirazlimanı Yaşam Merkezi ile Gençlik Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarete AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir de katıldı.

Ziyaret kapsamında Başkan Güler, merkezin geçmişten bugüne dönüşümünü anlatan katalogları Yıldırım'a sundu. Kirazlimanı Yaşam Merkezi'ni gezen Yıldırım, projeyi beğendiğini ifade etti. Sosyal tesis içerisinde yer alan Gençlik Kütüphanesi'ni de ziyaret eden Yıldırım, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Yetkililerden bilgi alan Yıldırım, programın ardından tesisten ayrıldı.

'Memnuniyet duyduk'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Değerli Başbakanımız Binali Yıldırım'ı Ordu'muzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Şehrimizin dönüşümünün en güzel örneklerinden biri olan Kirazlimanı Yaşam Merkezi'ni birlikte ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.