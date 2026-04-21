Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Adnan Menderes Anadolu Lisesinde, son günlerde yaşanan üzücü gelişmelerin ardından okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerini sabah saatlerinde çiçekler ve alkışlarla karşılayarak sarıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen buluşmada öğrenciler, öğretmenlerine çiçek takdim ederek onlara sarılıp duydukları sevgi ile bağlılığı içten bir şekilde ifade etti. Öğrenciler, etkinlikle sevgi, saygı ve dayanışma duygularını ortaya koydu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, eğitim ortamlarının temelinde güçlü insan ilişkilerinin yer aldığını sergiledi. Okul yönetimi tarafından hazırlanan video çalışması okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.