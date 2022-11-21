Soğutma çalışmaları sonrası samanlık kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri ilgili inceleme başlattı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin arasında kalan samanlıktan dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibi Mehmet Çifçi, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını evlere sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

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