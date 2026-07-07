Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü cephe yenileme çalışmalarını yeni etapta Akkuş, Gölköy ve Ünye ilçelerine taşıyor. Daha önce 6 ilçede tamamlanan çalışmaların ardından 3 ilçede daha toplam 404 binanın dış cephesi yenilenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kent estetiğini güçlendirmek amacıyla sürdürülen cephe yenileme çalışmaları genişletiliyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kumru ve Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda tamamlanan projelerle çok sayıda bina modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yeni etapta ise Akkuş, Gölköy ve Ünye ilçe merkezlerinde cephe yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. İhaleleri tamamlanan ve sözleşmeleri imzalanan proje kapsamında Ünye'de 44, Gölköy'de 236, Akkuş'ta ise 124 olmak üzere toplam 404 binanın dış cephesi yenilenecek.

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan binalarda mantolama uygulamaları yapılacak, dış cepheler boyanacak ve çeşitli bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca standart tabela ve tente uygulamalarıyla görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, yağmur iniş sistemleri yenilenecek ve çanak antenler merkezi sisteme taşınacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarla ilçe merkezlerinde görsel bütünlüğün sağlanmasının yanı sıra daha modern ve estetik bir şehir görünümü oluşturmayı hedefliyor.