Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sahipsiz hurda araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, sahiplerine 60 gün süre tanınan araçlar kaldırılmadığı takdirde yediemin otoparkına çekiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla sahipsiz hurda araçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülen denetimlerde, uzun süredir cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda atıl durumda bulunan, görüntü kirliliğine neden olan ve trafik akışını olumsuz etkileyen hurda araçlar tek tek tespit ediliyor.

Yürürlükteki mevzuat kapsamında tespit edilen araçların sahiplerine ilk etapta 60 günlük tebliğ süresi tanınıyor. Bu süre içerisinde araçların bulundukları yerden kaldırılması veya gerekli işlemlerinin yapılması isteniyor. Verilen sürenin dolmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmayan araçlar ise ekipler tarafından çekici yardımıyla kaldırılarak yediemin otoparklarına götürülüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yürütülen uygulamayla yalnızca görüntü kirliliğinin önüne geçilmediğini, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırıldığını ve kamuya açık alanların daha verimli kullanılmasının sağlandığını belirtti.

Yetkililer, uzun süre kullanılmadan bırakılan hurda araçların zamanla çevre ve halk sağlığı açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekerek, kent genelindeki denetim ve kaldırma çalışmalarının İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.