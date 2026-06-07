Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Fatsa Fener Adası, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu turizmine kazandırılan Fatsa Fener Adası, yeni turizm sezonu öncesinde yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ada, bu yıl da yoğun ziyaretçi akını bekliyor.

Ordu'nun turizm potansiyelini artırmak ve mevcut cazibe merkezlerini daha çekici hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen Fatsa Fener Adası, Karadeniz'in eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte düzenlenecek tekne seferleri sayesinde vatandaşlar adaya ulaşabilecek. 9 Haziran Salı günü saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek turlarla ziyaretçiler adaya taşınacak. Karadeniz'in ortasında farklı bir yaşam alanı sunan ada, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Denizin ortasında turizm merkezi

Fatsa açıklarında denizin ortasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Fener Adası, yapılan düzenlemelerle modern bir turizm destinasyonuna dönüştürüldü. Ahşap yürüyüş platformları, 100 kişilik açık alan, kafe, seyir terası, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktalarıyla ziyaretçilerine çeşitli imkanlar sunan ada, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.