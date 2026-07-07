Ordu'nun Kumru ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, bir dönüm araziden bu yıl yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini belirterek, üreticilere dut ağacı dikimi ve ipek böceği yetiştiriciliğine yönelmeleri çağrısında bulundu.

İlçenin Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, üretimin yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İpek böceği yetiştiriciliğinin kısa sürede önemli kazanç sağladığını ifade eden Yetişen, bu yıl bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini dile getirdi. Üretimde maliyetlerin oldukça düşük olduğunu kaydeden Yetişen, yaklaşık 15 günlük bir emekle bu gelirin sağlanabildiğini, dut ağaçlarının gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesi ve kazancın daha da artacağını ifade etti.

İpek böceği yetiştiriciliğinin fındığa göre daha yüksek gelir sağlayabileceğini savunan Yetişen, aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne sürdü. Vatandaşlara alternatif üretim modellerini değerlendirmeleri çağrısında bulunan Yetişen, 'Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Ardından yine dilediği işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten çok karlı' dedi.

Bölgede dut ağacı dikiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirterek, ipek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmaya ve aile ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek alternatif bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.