Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kumru ilçesinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kaldırım yenileme çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Karacalı Mahallesi'nde daha önce gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla araç ulaşımını güvenli ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kaldırım yenileme çalışmalarıyla da mahalledeki üstyapıyı modern bir görünüme kavuşturuyor.

Yaya güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında eski kaldırımlar sökülerek, modern ve dayanıklı malzemeler kullanılarak yeniden inşa ediliyor. Cevat Korkmaz Caddesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Halit Sıtkı Caddesi ile Abdullah Bayazıt Sokak'ta çalışmalar sürüyor. Ekiplerin kısa süre içerisinde Adil Karaoğlanoğlu Caddesi'nde de kaldırım yenileme çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması amacıyla ilçe merkezleri ve mahallelerde üstyapı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.