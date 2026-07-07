Adıyaman Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli, sağlıklı ve sosyal aktivitelerle iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin çocukların sağlıklı, güvenli ve nitelikli ortamlarda spor yapabilmelerine yönelik çalışmaları kapsamında 30 Haziran'da başlayan Yaz Spor Okullarında, özellikle yüzme branşına yoğun başvuru yapıldı.

Yaz Spor Okulları kapsamında en yüksek katılım yüzme branşında gerçekleşti. Yoğun başvuru nedeniyle yüzme kursunda kontenjanlar tamamen dolarken, bu branşta kayıtlar kapatıldı.

Futbol, voleybol, basketbol, tenis ve bu yıl ilk kez açılan çocuk zumba kurslarında ise kayıtlar devam ediyor.

Bu yıl Yaz Spor Okulları programına ilk kez eklenen çocuk zumba kursu da kısa sürede çocukların ve ailelerin ilgisini çekti. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de ritim, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Yaz Spor Okullarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen projelere devam edeceklerini söyledi.

Başkan Tutdere, 'Çocuklarımızın yaz tatilini güvenli, verimli ve sporla iç içe geçirmelerini çok önemsiyoruz. Yaz Spor Okullarımıza gösterilen yoğun ilgi, bu alanda ne kadar doğru bir hizmet sunduğumuzu ortaya koyuyor. Özellikle yüzme branşında kontenjanların kısa sürede dolması bizleri mutlu etti. Bu yıl ilk kez başlattığımız çocuk zumba kursunun da ailelerimiz tarafından ilgiyle karşılanması, yeni branşlar açma konusunda bizleri teşvik ediyor. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapıyoruz. Spor yapan, sağlıklı yaşayan, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Yüzme branşında kontenjanlar dolarken; futbol, voleybol, basketbol, tenis ve çocuk zumba kurslarında kayıtlar devam ediyor.