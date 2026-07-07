Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, Samanyolu mevkiinde kum ocağı arkasında suda mahsur kalan 2 vatandaşı zamanında müdahaleyle kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışması sonucunda mahsur kalan 2 kişi güvenli bir şekilde bulundukları noktadan alınarak kurtarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.