Küçükçekmece Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Ahmet Taner Kışlalı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yenilenen parkın açılış törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Kemal Çebi, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her mahallesinde hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çebi, 'Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yenilenen Ahmet Taner Kışlalı Parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, fitness alanları,futbolsahası,oturma ve dinlenme bölümleri ile mahalle sakinlerine modern bir yaşam alanı sunuyor. İlçemize parkın hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu parkın adını taşıyan Ahmet Taner Kışlalı'yı da saygıyla anıyorum. Onun adını taşıyan bu parkın tıpkı onun savunduğu değerler gibi çocukların özgürce oynadığı, insanların huzurla bir araya geldiği umut dolu bir yaşam alanı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta çocuklar için düzenlenen sihirbaz ve bubble show etkinlikleri ilgi görürken, vatandaşlar da yenilenen parkı gezerek incelemelerde bulundu.