Sancaktepe Belediyesi'nce düzenlenen 'Bilim Şenliği', 7 Temmuz Salı günü Sancaktepe Belediye Yanı Fuar Alanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlik, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

Sancaktepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleşen Bilim Şenliği, bilimi eğlenceyle harmanlayarak çocuklara ve gençlere unutulmaz bir deneyim sundu. Açılış törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katılarak, stantları gezdi ve gençlerin bilimsel keşiflerine ortak oldu.

'Bilim, geleceğin inşasında en büyük rehberimiz'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Yeğin, bilimin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti:

'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla iç içe büyümesi bizim en büyük hayalimiz. Sancaktepe'de bilimin heyecanını, keşfetmenin sevincini her köşeye yaymak istiyoruz. Bugün burada gördüğümüz bu yoğun ilgi, çocuklarımızın bilime olan merakının en büyük göstergesidir. Bilim şenliğimizle gençlerimizin ufuklarını genişletiyor, onların yeteneklerini ortaya çıkaracak ortamlar hazırlıyoruz.'

Bilim şovları ve atölyelerle eğlence dolu bir gün

Öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik kapsamında; büyüleyici bilim şovları, interaktif deneyler, uygulamalı atölye çalışmaları ve zekâ zorlayan yarışmalar düzenlendi. Çocukların ve gençlerin hem öğrenip hem de gönüllerince eğlendiği etkinliklerde, bilimin günlük hayattaki karşılıkları uygulamalı olarak gösterildi.

Bilimin renkli dünyasını gençler ve çocuklar ile buluşturan etkinlik, genç nesillerin bilimsel farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Bilim Şenliği, gün boyu sürecek zengin içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.