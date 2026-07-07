Bakırköy'de, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarpan otomobil tak attı, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu istikametine giden A.U. (21) idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.