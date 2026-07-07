Mardin'de düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 5 milyon TL olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızıltepe, Artuklu ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon TL olan 55 bin paket kaçak sigara, 10 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 7 bin adet puro ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.